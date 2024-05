A Chiasso riapre il Centro Ovale: sarà il regno degli sport virtuali e dei simulatori

Dopo anni di supposizioni e varie ipotesi il Centro Ovale di Chiasso riaprirà con una vesta del tutto nuova. Così è riportato su Ticinonline.ch: proprio ieri 30 aprile c'è stata la firma per la nuova destinazione dell'edificio. Sarà un centro del gaming e degli sport virtuali, dei cosiddetti Esport. Il progetto, quando era stato presentato, prevedeva due piani dedicati al gaming con simulatori e console e possibilità di fare gare. Al piano terra un hotel (con 65 posti letto) bar e ristorante. Presente anche una zona meeting, palestra e sala relax per i giocatori.

Esport, di cosa si tratta

Si può intendere in diversi modi il concetto di esport. Di base possiamo dire che l'esport è l'attività di videogiocare all'interno di un sistema competitivo (torneo, campionato) gestito da un'organizzazione che ne cura lo svolgimento, secondo criteri di professionalità. A livello più ampio con esport si intende anche il movimento in generale, il settore, sotto l'aspetto cultural-sportivo ed economico. Un'influenza che è in crescita, anche in Italia, sia nel numero di interessati che come volume di affari. In Italia si discute sulla faccenda.

"Come prevedibile - spiega Berruto a Today.it - in questo momento c'è un dibattito molto aperto: si sta valutando se considerare questa attività uno sport a tutti gli effetti oppure no. C'è una proposta tutt'altro che provocatoria del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) affinché in futuro, all'interno dei giochi olimpici, siano inseriti anche gli e-sport. Parliamo di un volume d'affari che nel resto del mondo sta raggiungendo dei numeri incredibili; in Italia, al momento, siamo ancora su cifre modeste, si parla di circa quaranta milioni di euro l'anno". Si può mettere una gara di videogiochi sullo stesso piano di un campionato di calcio o un torneo di pallavolo? La questione è arrivata in Parlamento lo scorso marzo, dove gli addetti ai lavori sono stati ascoltati in audizione dalle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera