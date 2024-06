Canton Ticino, tragedia in autostrada: morto un motociclista in galleria

Terribile incidente ieri domenica 9 giugno in Canton Ticino, sull'autostrada A2 in territorio di Monteceneri. Stando a una prima ricostruzione un motociclista, la cui identità è ancora in fase di accertamento, circolava in direzione Nord. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all'interno della galleria del Monteceneri, ha perso il controllo della moto, urtando contro la parete destra del tunnel, per poi cadere rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che costatare la morte dell'uomo. Per consentire i rilievi del caso, l'autostrada in direzione nord è stata chiusa e riaperta intorno 24:00.