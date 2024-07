Canton Ticino, perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro: morta 59enne italiana

Tragico incidente oggi poco prima delle 15.30 in territorio di Biasca, in Canton Ticino. Stando a una prima ricostruzione della polizia Cantonale, una 59enne cittadina italiana domiciliata nella regione circolava lungo via Chiasso in direzione di Osogna. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, poco prima del depuratore, ha perso il controllo della propria auto, sbandando a sinistra, invadendo la corsia opposta e andando infine a urtare violentemente contro l'angolo di un muro posto ai lati della carreggiata.

Sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i pompieri di Biasca. Sul posto anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso della 59enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.