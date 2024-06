Canton Ticino, uomo sulla sedia a rotelle elettrica cade in una scarpata e muore

Poco prima delle 13.45 di ieri (3 giugno 2024) un uomo di 71 anni, residente nel Luganese, è deceduto a Capriasca mentre si trovava a bordo della sua sedia a rotelle elettrica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano stava percorrendo via Gola di Lago in direzione di Odogno quando, per cause che dovranno essere accertate dall'inchiesta, il mezzo è uscito sulla destra della carreggiata. La sedia a rotelle elettrica si è quindi destabilizzata, finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia cantonale e della polizia Torre di Redde, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso, le gravi ferite riportate nell'incidente si sono rivelate fatali e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 71enne. L'inchiesta è attualmente in corso per determinare le esatte dinamiche che hanno portato a questa tragedia. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili cause, incluse eventuali problematiche meccaniche del mezzo o condizioni della strada.