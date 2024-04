Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 29 aprile al 5 maggio

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta.

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Carasso

Gnosca

Monte Carasso

Claro

Distretto di Riviera

Lodrino

Iragna

Biasca

Distretto di Blenio

Malvaglia

Distretto di Leventina

Quinto

Airolo

Pollegio

Lavorgo

Distretto di Locarno

Ascona

Losone

Ponte Brolla

Distretto di Lugano

Taverne

Mezzovico

Camignolo

Vezia

Morcote

Paradiso

Gentilino

Piodella

Breganzona

Ponte Cremenaga

Besso

Pambio-Noranco

Breganzona

Agno

Castagnola

Viganello

Cassarate

Gandria

Distretto di Mendrisio

Novazzano

Genestrerio

Stabio

Morbio Inferiore

Riva San Vitale

Mendrisio

Controlli della velocità semi-stazionari

Sant’Antonino

Campagnora

Besazio