Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 18 al 24 marzo

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 18 al 24 marzo 2024. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta.

Distretto di Riviera

Prosito

Distretto di Bellinzona

Claro

Bellinzona

Camorino

Sant’Antonino

Castione

Gudo Malpensada

Distretto di Locarno

Gerra Gambarogno

Minusio

Arcegno

Losone

Ascona

Gordola

Tenero

Riazzino

Cugnasco

Distretto di Lugano

Aldesago

Cassarate

Ruvigliana

Molinazzo di Monteggio

Caslano

Monteggio

Vezia

Cadro

Bettagno

Cureglia

Bironico

Cagiallo

Melide

Distretto di Mendrisio

Morbio Inferiore

Besazio

Capolago

Pedrinate

Seseglio

Riva San Vitale

Novazzano

Balerna

Ligornetto