Fleximan arriva in Ticino: danneggiato un autovelox

Un emulo di Fleximan si aggira per il Ticino? Ad Airolo un apparecchio radar semi-stazionario posto sulla A2 in direzione sud è stato dato alle fiamme. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale ignoti hanno incendiato l'autovelox con il fine di comprometterne il funzionamento, per poi allontanarsi. Durante la mattinata si è proceduto con il recupero del radar e la rimozione dei detriti nei pressi della carreggiata. Parallelamente sono stati avviati gli accertamenti per risalire all'identità degli autori. Le ipotesi di reato sono al momento di incendio intenzionale, danneggiamento e impedimento di atti dell'autorità. La polizia cantonale invita eventuali testimoni a contattare le forze dell'ordine.