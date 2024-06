Alluvione e violenti temporali in Canton Ticino, recuperato un altro corpo senza vita: i morti sono 3

Continuano incessantemente i lavori di soccorso in Vallemaggia e altre zone limitrofe, tavolte da una tremenda alluvione nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, dove è crollato anche un ponte. In relazione alla frana caduta in zona Fontana è stata recuperata dai soccorritori la salma di una terza persona, attualmente in fase di identificazione. Nel video le prime immagini girate dalla REGA nelle zone colpite dal maltempo in Vallemaggia durante la mattinata di domenica 30 giugno 2024.



La persona dispersa in Val Lavizzara è invece tuttora oggetto di ricerca. È terminata l'evacuazione via elicottero della colonia estiva presente a Mogno mentre a Peccia, dove attualmente non si hanno notizie di problematiche particolari, si trovano ancora circa 300 persone presenti per torneo di calcio locale. Per queste ultime verrà attivata l'evacuazione appena possibile con l'ausilio di elicotteri. Per facilitare le operazioni di soccorso, l'invito alla popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo.