La musica supera i 70 decibel: alla festa dell'associazione arrivano i vigili (video)

La festa dell'associazione Asylum ha creato un po' di scompiglio nel quartiere di Camerlata (tra via Colonna e la piazza). Il concerto organizzato per il pomeriggio di sabato 14 ottobre alle ore 15 si è fatto a dir poco sentire, tanto che alcuni vicini hanno chiamato la polizia locale mentre qualcun altro ha addirittura misurato la rumorosità della festa. Il microfono con il misuratore di intensità sonora ha rilevato punte che hanno sfiorato gli 80 decibel, più frequentemente i 70 decibel.

Evidentemente non sufficienti a interrompere la musica, visto che dopo l'arrivo degli agenti di polizia locale la festa è continuata. "Assurdo - ha commentato un residente - costringerci a sopportare tale frastuono per tutto il sabato pomeriggio, quando vorremmo un po' di tranquillità per riposare".