Como, la storia infinita: ennesimo guasto al teleriscaldamento

Non c'è fine ai guasti del teleriscaldamento di Como gestito da Comocalor: l'ennesimo problema si è presentato in via Turati, zona Camerlata, dove dall'asfalto esala vapore acqueo causato da una perdita alle tubature del sistema di teleriscaldamento. L'azienda è già al corrente del guasto e ha dichiarato che "al momento il problema non ha causato nessuna interruzione del servizio" e che il danno sarà riparato al più presto.

Tuttavia questo ennesimo guasto attira nuovamente l'attenzione sullo stato di salute della rete di teleriscaldamento che serve centinaia di famiglie nelle zone di Camerlata e Muggiò e che nel corso dell'ultimo anno e mezzo ha visto numerosi problemi che hanno afflitto le utenze, spesso rimaste senza riscaldamento anche nei mesi freddi.

Nello scorso mese di giugno così veniva descritta la situazione: "Ricordiamo che la rete di 22 chilometri di impianti ha compiuto i 30 anni. Impossibile, come dichiarato dai responsabili di Comocalor, rifare tutto. Per questo la ditta si sta concentrando su alcuni punti e tratti strategici, come per esempio in prossimità di attraversamenti ferroviari. Questi lavori vanno assolutamente fatti adesso e serviranno anche a prevenire futuri danni nella stagione termica, dove sarebbe impossibile intervenire. Atti preventivi, dunque, oltre che dovuti".

Non resta che sperare che ieventuali nuovi guasti, come quello di via Turati, non causino l'interruzione del servizio per qualche famiglia proprio durante il periodo invernale.