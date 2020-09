"Lavatoio in Valbasca, una vergogna". La video denuncia della donna che lava i panni

Una delle zone verdi più belle e frequentate di Como, anziché essere incontaminata e protetta come dovrebbe, appare in pessimo stato. Incuria, nessun controllo, nessuna pulizia: l'area della Valbasca, a ridosso del centro abitato del quartiere di Albate è terra di nessuno anziché essere terra di tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sentieri sono abbandonati a se stessi nonostante siano frequentati da tante persone che li percorrono per una passeggiata o una salutare corsa; il piccolo corso d'acqua a volte si tinge di strane e sospette sostanze e il letto in cui scorre è in pessime condizioni. E poi c'è il lavatoio, quello per il quale tanti anni fa vennero erette in senso figurato le barricate per salvarlo dalla demolizione. Ecco, proprio questo lavatoio è un po' il simbolo del degrado e dell'assenza di manutenzione e cura da parte delle istituzioni che dovrebbero controllare e intervenire affinché l'area verde della Valbasca sia preservata e continui, o meglio, torni ad essere una zona in cui è piacevole immergersi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fango e sporcizia, oltre ai rifiuti abbandonati da alcuni ragazzi che talvolta frequentano questo luogo, rendono quasi inservibile e inutilizzabile il lavatoio. Non ha certo torto la donna che, intervistata del tutto casualmente durante un sopralluogo sul posto, denuncia lo stato di degrado di un luogo che è, o che dovrebbe essere, anche un servizio pubblico.

Allegati