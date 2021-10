Lavori di notte per riasfaltare la Canturina, la rabbia dei residenti: "Andavano fatti in estate"

Si prospettano notti insonni per i residenti di Albate che vivono vicino a via Canturina. Il Comune di Como ha programmato i lavori di rifacimento del manto stradale dal 2 al 19 novembre 2021 in orari notturni. Come si legge sul sito del Comunedurante questo periodo dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo "nel tratto da Via Sant’Antonino a Via Ninguarda, sarà istituito il senso unico alternato con ripristino della consueta viabilità al termine di ogni singola giornata lavorativa".

Luis Gonzalez è uno dei residenti che temono di non poter chiudere occhio in queste lunghe nottate che li attendono: "Lavoro anche io nel campo dei cantieri stradali a Milano e la regola dalla quale non si può sviare è che i cantieri di asfaltatura non urgenti vanno programmati in estate. Non è la prima volta che ci troviamo cantieri notturni rumorosi che ci tengono svegli. Nel quartiere siamo in tanti ad essere arrabbiati".