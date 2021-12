L'altalena rubata ad Albate è stata sostituita: il piccolo nobile gesto di un anonimo benefattore

Era scomparsa, rubata forse da un vandalo, o forse da qualcuno che l'ha voluta mettere nel suo giardino. Fatto sta che da qualche settimana l'altalena a cestone era sparita dal parco giochi di Albate, tra via Canturina e via Sant'Antonino, con grande dispiacere dei bambini che lo frequentano. Oggi, però, l'altalena è ricmparsa. Non è la stessa, nessuno l'ha restituita, come spiega l'assessore ai Parchi e giardini di Como, Paolo Annoni: "Purtroppo non l'ha restituita chi l'aveva rubata, ma l'ha ricomprata il Comune di Como. Lasciatemi ringraziare di cuore chi si era offerto subito di acquistarla a proprie spese. Lui non vuole che si dica il suo nome e l'associazione che rappresenta, ma voglio che sappia che il suo gesto mi ha riempito il cuore e dato fiducia".