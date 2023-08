Piccola strada, ma grande discarica: degrado (e inquinamento) a Breccia

E' una stradina molto stretta e senza nome che collega via Del Doss a via Cecilio (in zona Breccia/Lazzago). E' così nascosta dalla fitta vegetazione, lasciata crescere selvaggiamente senza cura, che qualcuno ha ben pensato di andarvi a scaricare abusivamente i rifiuti. Alcuni di essi anche decisamente ingombranti. La video-segnalazione di un lettore di QuiComo mostra il degrado che si nasconde agli occhi di tutti. A dir poco un'indecenza.