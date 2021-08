Il Lake Como Summer Light propone una serie di itinerari di luce per amirare borghi e monumenti lariani illuminati di rosso o di verde. Questi luoghi possono essere ammirati dalle rive ma avranno un particolare fascino se ammirati dal lago. La novità assoluta dell’estate 2021 sono infatti le crociere della Navigazione Lago di Como – la prima il 20 agosto in alto lago, la seconda il 3 settembre sul ramo di Lecco e la terza il 24 settembre sul ramo di Como.

Tre crociere in battello per ammirare le rive del Lago di Como come mai prima d'ora