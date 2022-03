Lurate Caccivio, ruba una Cinquecento d'epoca ma la telecamera riprende tutto

Furto d'auto in pieno giorno fuori da una ditta di Lurate Caccivio in via Repubblica 55. Il ladro, però, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e questo fa ben sperare il proprietario della vettura rubata - una Fiat Cinquecento del 1971 - che i carabinieri possano ritrovarla quanto prima.

Il furto è stato commesso intorno alle 16.45 del 9 marzo 2022. nelle immagini della telecamera di sorveglianza si vede chiaramente il ladro che dopo essersi assicurato di non essere visto da nessuno sale in auto e parte dopo pochi secondi. Dal video sembra che si tratti di un uomo sicuramente sopra i 50 anni. Il furto è stato denunciato dal proprietario Paolo Barbagallo ai carabinieri di Lurate Caccivio ma è stato diffuso anche sui social, come facebook, per chiedere, a chiunque vedesse la bellissima Cinqucento di colore blu chiaro, di contattare ovviamente il 112 ed eventualmente anche i numeri 3472497121 o 3771728749.