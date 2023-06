Via Brambilla il mattino dopo l'allagamento: video

Via Brambilla invasa dal fango. Il video mostra lo stato della strada al mattino dopo l'incredibile allagamento di fango avvenuto nella notte. I tombini si sono otturati a causa dei detriti trasportati dai rivoli di acqua scesi dalla costa della montagna impedendo all'acqua di defluire. Residenti e negozianti si sono dovuti mettere al lavoro in autonomia per ripulire la strada poiché i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati in interventi più urgenti a causa sempre di danni causati dal maltempo.