Il Lago di Como e il suo territorio: spettacolari immagini autunnali girate con il drone

In un nuovo video di 5 minuti e mezzo in alta definizione il filmaker Yuri Palma ha immortalato il bellissimo territorio lariano sorvolando con il suo drone luoghi più o meno nascosti. Non c'è solo il Lago di Como in questo bellissimo video ma ci sono anche strade, chiesette, sentieri, prati, tramonti e corsi d'acqua. Un video tutto da gustare per lasciarsi stupire ed emozionare.