La piccola Brera di Como? E' un orinatoio a cielo aperto. La segnalazione di un ristoratore

Di notte è un via vai di giovani che si alternano per espletare i loro bisogni in un vicolo di via Borgovico vecchia

E' un vero e proprio grido di aiuto quello lanciato da una ristoratrice di Como. A pochi passi del suo ristoranate, in via Borgovico 107, c'è un vicolo che viene utilizzato di notte dai ragazzi come bagno pubblico a cielo aperto. "Ci siamo accorti di questo forte e persistente odore di urina - ha raccontato a QuiComo Tiani Turisano - e grazie alle telecamere ci siamo resi conto che di notteè un via vai di gente che si infila nel vicolino per fare pipì. Si tratta di giovani che passano da queste parti a notte fonda, magari per comprare una pizza o una focaccia al vicino forno, oppure che sono avventori di qualche altro locale notturno o semplici passanti. Una cosa è certa: è una situazione a dir poco indecente e non sappiamo come porvi rimedio".