Il sindaco Landriscina: "Vaccinarsi è un dovere, io lo farò appena sarà il mio turno"

Presente alla storica giornata del 27 dicembre 2020 all'Ospedale Sant'Anna per le prime vaccinazioni di Como, c'era anche il sindaco Mario Landriscina che ha voluto dare un messaggio di speranza ma anche di esortazione verso gli scettici del vaccino: "Vediamo, seppur da lontanissimo, la luce in fondo al tunnel. Nessuno si sottragga a quello che è un bene comune e mi auguro che nel rispetto delle posizioni di tutti si arrivi a un risultato di grande importanza, quello della vaccinazione per tutti".