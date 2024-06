Le impressionanti immagini di Limido Comasco: le strade sommerse d'acqua

Come previsto dall'allerta meteo con rischio idrogeologico diramato l'altro giorno, il territorio comasco è stato colpito da forti piogge. Diversi gli allagamenti e i disagi causati dai temporali che si sono abbattuti nella serata del 15 giugno 2024. Particolarmente impressionanti sono le immagini video giunte in redazione da Limido Comasco. A inviarle è stata una lettrice di QuiComo. Le immagini che sono state girate in centro al paese, nella zona di piazza Vittorio Veneto parlano da sé.