Strada colabrodo a Fino Mornasco: "Peggio di Bagdad"

Una strada ridotta in condizioni così pietose da sembrare essere stata bombardata. Parliamo di via Edmondo De Amicis. Un lettore residente nella zona ha inviato alla redazione di QuiComo una videosegnalazione per documentare lo stato della via. Le immagini mostrano la pavimentazione ridotta a un colabrodo. "Ormai - commenta il lettore - è diventata peggio di Bagdad. Una persona rischia di farsi male o rompere la macchina. E' da più di un anno che è così".