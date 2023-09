Una siringa vicino ai bambini che giocano ai giardini a lago: l'allarme di una mamma

Una siringa a pochi metri da dove giocano i bambini, ai giardini a lago. Il video diffuso su un gruppo Whatsapp di mamme comasche è stato realizzato da una madre preoccupata. La zona a lago, ancora in attesa di una vera e propria riqualificazione, è sempre molto frequentata dai genitori con i bambini che trovano, qui, un'area attrezzata con giochi e giostre. Tuttavia, come noto, la zona di notte è frequentata anche da balordi e, evidentemente, da tossicodipendenti. Una situazione che impegna non dirado le forze dell'ordine, costrette spesso a intervenire per fermare spacciatori o sedare risse.