Bastoni e cinghie: scontri tra ultrà del Como e della Sampdoria davanti al ristorante

Una violenta rissa davanti a un ristorante nel mezzo della strada statale, a pochi metri da bambini e famiglie: è quanto andato in scena nella serata di domenica 16 luglio a Villa di Tirano, lungo la SS38. Protagonisti, secondo quanto riportato dal giornale online SondrioToday sono stati gli ultras del Como e della Sampdoria.

I due gruppi di tifosi si erano recati in Valtellina per seguire le loro squadre nelle prime amichevoli della stagione: la Sampdoria di Andrea Pirlo ha giocato a Livigno contro la rappresentativa valtellinese, mentre i comaschi di Moreno Longo se la sono vista, a Bormio, con l'Alto Lario (tutte e due le partite sono finite 7 a 0).

Da chiarire se ed eventualmente come e quando le due tifoserie si siano dati appuntamento. Forse si sono trovate lungo la strada verso casa, ingaggiando un duello a distanza poi sfociato in uno scontro fisico. Oltre una ventina di persone si sono affrontate con mazze e cinghie per circa cinque minuti. Qualcuno è rimasto ferito, non in modo grave a quanto sembra. Sono stati gli stessi ultrà a fermare la rissa per evitare l'arrivo delle forze dell'ordine.

La Digos di Sondrio, coadiuvata dai colleghi di Como e Genova, cercherà ora di dare un nome e un cognome ai responsabili. Già dopo poche ore il cerchio si starebbe stringendo attorno ai responsabili. Fondamentali le immagini riprese dalle telecamere installate lungo la statale.