Due anni per sistemare la scala della Parini? La video-denuncia

La scala dell'Istituto Comprensivo "Parini" di via Gramsci a Como attende di essere sistemata. Il problema è che, secondo fonti non ufficiali, le tempistiche potrebbero andare a dir poco per le lunghe. Si parla addirittura di due anni. Sulla questione è intervenuto il segretario di Como Convalle del PD, Alessandro Rossi: "A seguito di una segnalazione che abbiamo letto sotto un articolo di Como Zero, siamo andati a verificare la situazione della scalinata davanti all’ingresso dell’Istituto comprensivo Parini. Le informazioni sui tempi di due anni le apprendiamo da quel commento sotto l'articolo e non abbiamo indicazioni più precise ma, anche fosse meno, anche fosse un solo giorno, ci sembra assurdo che non ci siano informazioni circa prospettive di intervento più che immediate. Ad Albate, grazie alla segnalazione del segretario di circolo Francesco Finizio, c’è stato un intervento per sistemare il cancello dell’istituto. Qui vorremmo si giungesse alla stessa conclusione. Intervenire il prima possibile. La scuola è lo specchio delle istituzioni, dove si imparano il senso di appartenenza alla comunità e il valore di ciò che è di tutti. Per questo, la cura e il decoro sono fondamentali"