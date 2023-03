Ancora lavori (e rumori) al Teatro Sociale nel cuore della notte: residenti esasperati

Ancora una notte in bianco per i residenti le cui camere da letto si affacciano su via Bellini a Como. Lo smontaggio degli allestimenti di qualche spettacolo del Teatro Sociale e le operazioni di carico sui grandi camion hanno tenuto svegli gli sventurati cittadini. Impossibile ignorare i rumori prodotti dagli operai al lavoro. "Il video è stato girato la scorsa settimana alle 2 di notte - lamenta un residente - e testimonia una situazione che è diventata ormai insostenibile. Ai rumori degli operai si aggiungono gli schiamazzi di gente ubriaca. Da mezzanotte fino alle tre siamo rimasti svegli e la polizia locale e Comune sembrano ignorare l'anarchia che regna in questa via talune notti".