Piazza Volta, migliaia di mozziconi in terra: il video di Rapinese e dell'assessore Lombardi contro gli incivili

Migliaia e migliaia di mozziconi di sigaretta buttati in terra. La nuova battaglia del sindaco di Como Alessandro Rapinese e dell'assessore all'Ambiente, Matteo Lombardi, è contro gli incivili che buttano le "cicche" a terra. Difficilissime da raccogliere perché finiscono negli spazi tra le mattonelle in porfido. Nella giornata di oggi è stato attivato un operatore ecologico che ha provveduto a ripulire la piazza con l'ausilio del cosiddetto soffiatore. Per l'occasione Rapinese e Lombardi hanno realizzato un video: "Forse questo filamato può servire a convincere anche solo un comasco a non buttarla in terra". Nel video sindaco e assessore mostrano gli appositi spazi per i mozziconi collocati sopra i cestini dei rifiuti.