Appesi al treno in corsa per non pagare il biglietto: follia di due ragazzi tra Carbonate e Mozzate

Per non pagare il biglietto hanno preso il treno al volo restando aggrappati fuori. Poteva davvero finire in tragedia il folle gesto di due ragazzi che nella mattina del 27 dicembre 2021 si sono aggrappati a un convoglio sulla tratta di Ferrovie Nord tra Carbonate e Mozzate. Il capotreno quando guardando da un finestrino ha visto l'incredibile scena ha subito avvisato il macchinista intimandogli di fermare immediatamente il treno, nel frattempo ha ripreso la scena con il suo telefonino. Alla fine del video si vedono i due giovani che a treno quasi fermo cadono e scappano lungo i binari.