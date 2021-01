Degrado e violenza in via Cesare Cantù: commercianti e residenti esasperati

Un gruppo di residenti e commercianti di via Cesare Cantù, nel centro storico di Como, ha avviato una raccolta firme per presentare un esposto in Procura sulla situazione di degrado e violenza del quartiere. Una situazione, spiega il gruppo di cittadini, riconducibile a pochi ma precisi individui che spadroneggiano nella zona arrivando a compiere atti vandalici, aggressioni o defecando e urinando qua e là.