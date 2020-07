"Bagni pubblici, i nuovi orari di apertura non sono sufficienti ai senzatetto"

Nonostante le modifiche applicate dal Comune agli orari di apertura dei bagni e delle docce pubblici di via Sirtori, il gruppo di attivisti Cominciamo da Como tiene sottolineare la permanenza di grosse ciriticità. Il prolungamento dell'orario di apertura dei servizi igienici di vi Sirtori è stato reso possibile grazie alla chiusura di quelli di piazzale Anna Frank a Ponte Chiasso. E in ogni caso i nuovi orari di apertura non sarebbero assolutamente sufficienti a garantire un vero servizio ai senzatetto della città.