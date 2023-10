Polvere dalla ex Lechler: preoccupazione tra i residenti di Ponte Chiasso

Preoccupazione tra i residenti di Ponte Chiasso nel tardo pomeriggio del 2 ottobre 2023. Nell'area ex Lechler erano al lavoro alcuni operai vestiti in tuta bianca con mascherina sul volto. La videosegnalazione di un lettore di QuiComo mostra due operai al lavoro. Uno a piedi l'altro a bordo di un mezzo da lavoro che ha girato in tondo sollevando molta polvere che si è diffusa nell'area alimentando, come detto, la preoccupazione dei cittadini della zona.