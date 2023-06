Quei parcheggi che intralciano i tir bloccando il traffico

Succede spesso che il traffico in zona stadio si blocchi a causa di tir in manovra. La colpa, a dire il vero, non sembra essere tutta dei conducenti. Anzi. Quei grossi tir, dopo avere scaricato o caricato imbarcazioni nei pressi dello Yacht Club, devono svoltare a sinistra dopo l'hangar dell'Aero Club, ed è qui che sorgono i problemi. La causa sono quei parcheggi posti subito dopo l'angolo che rendono lo spazio per girare troppo stretto per quei bestioni con rimorchio. Il video girato da un lettore di QuiComo mostra le difficoltà incontrate dai camionisti. In questo video il mezzo pesante riesce a fatica a passare, ma non va sempre così.