Scoppi e lampi hanno allarmato Brunate nella serata del 20 aprile 2023. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco che sono intervenuti in via per Civiglio dove i pali della luce "sfiammavano". Un problema alla rete elettrica, dovuto molto probabilmente al maltempo, ha generato scoppi e fiamme dai pali della luce. Anche i tecnici Enel sono stati allertati.