Commercianti del centro storico esasperati: "Padroni maleducati, non raccolgono i bisogni dei cani"

La maleducazione di certi padroni di cani sta letteralmente esasperando i commercianti del centro storico di Como, costretti non solo a lavare ripetutamente i muri dei negozi per sciacquare la pipì, ma anche a dover sopportare la presenza delle deiezioni solide non raccolte. Capita ancora troppo spesso che nelle vie del centro restino a terra gli escrementi dei cani, con conseguenze disastrose per il decoro della città murata. "Purtroppo - commenta una negoziante del centro - oltre a dovere fare i conti con padroni incivili, non possiamo fare neanche affidamento su una pronta pulizia. Ho chiamato due volte la ditta Aprica per chiedere di venire a pulire, ma siccome non si tratta di un intervento urgente passano parecchie ore prima che arrivino".

Nel video che pubblichiamo si vede chiaramente come il padrone che porta a spasso il suo cane in via Diaz, pur accorgendosi che l'animale ha defecato, continui a camminare con indifferenza.