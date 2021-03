La nutria del Lago di Como: attrazione per grandi e piccini

C'è una nuova star sul Lago di Como. Non è un attore di Hollywood né un cantante internazionale. E' la nutria che vive davanti all'hangar dell'Aeroclub. Il grosso roditore è diventato un'attrazione per famiglie. I bambini si divertono a guardarla mentre mangia un pezzo di pane tenendolo tra le zampe. Anche i genitori sono divertiti e incuriositi. E così i bellissimi cigni e le anatre passano in secondo piano. Foto e video sono tutti per la nutria.

Qui il primo video virale che l'ha fatta conoscere a tutti.