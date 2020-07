Tutte le sere in moto a 130 km/h sulla strada di Rovenna: la video denuncia di un residente

Tutte le sere un motociclista scavezzacollo spaventa e mette in pericolo i residenti di Rovenna (frazione di Cernobbio) che si trovano a camminare o a transitare in auto o bicicletta in via della Libertà. Il motociclista in questione sfiora - a detta del residente autore della video denuncia che pubblichiamo - i 130 chilometri all'ora su un tratto di strada dove il limite è 50, se non addirittura 30 chilometri all'ora.