Il video di Nadia lungo un anno: il Lago di Como sempre diverso ma sempre bello

Dal balcone della sua casa di Torno Nadia Cavalmoretti ha realizzato immagini fotografiche e video immortalando per quasi un anno la magia del Lago di Como. "Ho questa grande fortuna alla quale non potrei mai rinunciare - dice Nadia - e ho deciso di condividerla con questo video. Vivo sul lago da cinquant'anni e ancora adesso mi soprendo di quanto il Lario riesca sempre a essere diverso ma allo stesso a incantarmi ogni volta che lo guardo. E' una magia che si ripete ogni giorno e con questo video ho voluto provare a far capire cosa provo e perché non potrei mai vivere senza la vista del lago".