Incendio a Pognana Lario: il video dall'elicottero

A fuoco un locale adibito a laboratorio in uno stabile di via Canzaga

Grosso incendio a Pognana Lario. Dalle prime informazioni apprese dai vigili del fuoco ad andare in fiamme sarebbe stato un locale adibito a laboratorio di falegnameria in uno stabile di via Canzaga. Il rogo è divampato intorno alle ore 17 del 4 settembre 2022. Una casa vicina, il cui tetto è stato parzialmente interessato dal rogo, è stata evacuata per precauzione. Non si segnalano feriti ma sul posto sono presenti numerose squadre di pompieri. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco.