Sono entrati in negozio con un passepartout

Nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2021 due ladri sono entrati nel bar Caffè Caffè di via Luini utilizzando un passepartout. Hanno svuotato la cassa e poi si sono diretti in un altro negozio della via. Le telecamere di sorveglianza del bar hanno ripreso i due malviventi all'opera.