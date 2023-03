Quel fastidioso e incessante suono che proviene dal palazzo dell'ex Banca d'Italia

La video-segnalazione di un residente di via Juvara: "Ho scritto anche al sindaco, non sappiamo a chi chiedere per farlo smettere"

Un suono incessante, che si ripete senza sosta giorno e notte. La segnalazione arriva da alcuni esasperati residenti del centro storico di Como. Come si evince dalla video-segnalazione il suono, molto simile a una sorta di allarme, proviene quasi certamente dall'interno dell'antico palazzo che un tempo ospitava la Banca d'Italia di piazza Perretta. Il video è stato girato lungo il fianco destro del palazzo, dalla parte di via Juvara. Di questo molesto suono è stato messo a conoscenza persino il sindaco di Como Alessandro Rapinese. "Non ne possiamo più di questo suono - spiega il residente che ha inviato il filmato alla redazione di QuiComo - e non sappiamo come farlo smettere. Nel palazzo non c'è nessuno e non sappiamo chi chiamare, per questo mi sono permesso di scrivere al sindaco".