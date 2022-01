Dervio, ragazzo si sdraia sulla strada, poi sale in auto e si schianta: il video

Il video sembra inequivocabile: un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica fatica a stare in piedi e arriva a sdraiarsi sulla strada. Un amico e un'amica sembrano cercare di aiutarlo. Poi il giovane in questione sale in auto, percorre circa duecento metri e si schianta contro un albero finendo con il ribaltarsi. A pubblicare il filmato girato da una telecamera di sorveglianza è stato il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, sulla pagina Facebook del Comune all'indomani dell'incidente avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2022. Il post del video è accompagnato da un breve sfogo del primo cittadino di Dervio nei confronti di quanti avrebbero attribuito all'amministrazione comunale la colpa della sicurezza stradale all'origine del sinistro stradale.

Lo sfogo del sindaco Cassinelli

Ancora una volta mi vedo costretto a dover intervenire dopo l'incidente di questa notte a Dervio e a rispondere alle polemiche assurde di qualcuno che arriva fare su facebook: che gli attraversamenti pedonali non servono a nulla "o ne sono la causa...?". Purtroppo le cause sono altre e ben visibili, il Comune e la Provincia lavorano per cercare di garantire sicurezza a tutti e ogni attività fatta migliora la situazione anche se a qualcuno viene il mal di pancia. Alleghiamo il video di quello che è accaduto questa notte, il giovane che guidava la macchina prima si è sdraiato sulla Provinciale, dopo è salito in auto andando sulla corsia sbagliata per circa 200 metri fino a schiantarsi contro un albero e abbattendo un cartello stradale. Pubblicare questo video serve a far capire quello che succede nelle strade, serve a far capire che un attraversamento pedonale protetto può salvare una vita, serve a far capire che gli autovelox sono dei deterrenti, serve a far capire che ogni strumento di controllo è necessario anche se sembra non bastare mai. Serve anche a far capire quello che purtroppo accade sulle strade perchè gli incidenti succedono ma quando ci si mette alla guida in tali condizioni si può uccidere. La scorsa notte è andato tutto per il meglio perchè il giovane alla guida non si è fatto male e soprattutto nessuno lo ha investito mentre stava sdraiato sulla provinciale, diventando poi il mostro che ha travolto un ragazzo, e nessuno è stato colpito dall'auto contromano o mentre si ribaltava. Ma trovare persone che pur di criticare questa amministrazione, che ha fatto interventi necessari da anni, arrivano a scrivere idiozie su facebook non andando al cuore del problema che in questi video è evidente mette davvero tristezza. Qui il problema non è un goccio di alcol, il problema è mettersi alla guida in quelle condizioni e rischiare la vita propria e di altri innocenti.