Sorpresa a Bellagio: un daino arriva nuotando dal lago (video)

Un curioso e simpatico imprevisto ha ha sorpreso i turisti presenti in riva a Bellagio nella giornata di sabato. Un daino femmina è arrivato nuotando, è saltato fuori dall'acqua e sgambettando rapido ha guadagnato la via di fuga passando tra le persone. Il video che mostra la scena è stato girato dal nostro lettore Lorenzo Goppa che ci ha spiegato: "L'animale stava prendendo il largo ma due ragazzi in barca lo hanno per così dire riaccompagnato verso riva".