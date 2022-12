Coro degli alpini a Palazzo Cernezzi per gli auguri ai dipendenti comunali

Sorpresa per i dipendenti comunali di Como: il pomeriggio del 22 dicembre 2022 nel cortile vecchio di Palazzo Cernezzi, in occasione dello scambio di auguri di Natale, il Coro Alpini si è esibito in una serie di canti che hanno allietato anche la cittadinanza. Infatti, a sorpresa è stato aperto il portone del cortile vecchio e molti passanti in via Vittorio Emanuele sono stati attirati dalle voci e sono così potuti entrare e assistere alla bella performance canora.