"Como odia Modena": l'arrivo dei tifosi allo stadio e i cori. Tensioni prima della partita. I VIDEO

Qualche scompiglio e una rissa prima dell'incontro tra Como e Modena, nei pressi di viale Felice Cavallotti. La polizia in tenuta antisommossa ha dovuto far fronte a svariati gruppi di tifosi, tutti a volto coperto e qualcuno con le mazze in mano.

Dopo la partita, con cui il Como 1907 ha portato a casa 3 punti molto importanti, i tifosi hanno espresso la loro gioia con cori e qualche fumogeno ma al momento parebbe che l'uscita dal Sinigaglia sia stata meno problematica dell'entrata.

Ci manda questi video Samu Peron. Si riferiscono al pre partita, il momento dove la tensione si è fatta sentire di più. Il centro della città è stato monopolizzato dall'incontro sportivo per tutto il pomeriggio e sono in molti a domandarsi se valga davvero la pena avere lo stadio in pieno centro.