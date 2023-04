Como, l'indecenza del traffico il sabato sera: un'ora per 10 chilometri

Sono giornate di fuoco a Como per il traffico che si genera sia per il grande flusso di gente (turisti e non) che arrivano con la bella stagione, a volte per incidenti ma soprattutto per lavori in corso e la chiusura dell'autostrada A9. In questo ultimo caso le chiusure sono spesso programmate in orari serali e notturni ma se queste scelte vanno benissimo nel mezzo della settimana, nel weekend, come fa notare il nostro lettore possono creare traffico anche il sabato sera. Le chiusure sono chiaramente in conflitto con il rientro di molti visitatori.

"Sabato sera - dice - è un'indecenza! Dalla rotonda dell'autostrada a arrivare a San Fermo ci vuole un'ora! Se non ci facciamo sentire per risolvere questa situazione, rimarrà un disastro!"