Como, ragazza cammina per 3 chilometri in mezzo alla strada imprecando: il video

Ha percorso alcuni chilometri (almeno 3) seguendo la provinciale, da Prestino fino a Grandate, camminando praticamente in mezzo alla strada, senza preoccuparsi che qualche auto potesse investirla. Protagonista del video girato da un lettore di QuiComo è una ragazza di circa vent'anni. L'autore del video l'ha seguita con le quattro frecce inserite per evitare che le auto che sopraggiungevano da dietro potessero travolgerla. Dopo avere capito che la ragazza era probabilmente in stato semi confusionale il nostro lettore ha allertato le forze dell'ordine. "La ragazza camminava sulle rotatorie come se nulla fosse - ha detto il nostro lettore - e imprecava contro le auto che passavano, soprattutto se qualche conducente le chiedeva di spostarsi sul marciapiede".