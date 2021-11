In moto a 185 all'ora sulla strada del lago: il folle è un comasco neopatentato

Il video di lui che sfreccia a 185 chilometri all'ora sulla Provinciale 72 del ramo lecchese del Lago di Como, è diventato virale sebbene lo abbia rimosso poco dopo. Le immagini da brividi mostrano il contachilometri digtale dalla sua moto da strada raggiungere i 185 km/h in tratti dove anche la metà della velocità rappresenterebbe un pericolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia stradale di Lecco dopo la risonanza mediatica che ha avuto il video ha avviato le indagin per risalire all'autore. Ci è volto poco per individuarlo grazie agli accertamenti informatici. Come riportato dal sito LeccoToday il centauro spericolato è un giovane appassionato di corse in moto che ha da poco conseguito la patente per motocicli. E' residente nel comasco.

Eì stato convocato negli ufficici della Stradale lecchese dove gli sono state notificate sanzioni stradali per eccesso di velocità e sorpassi pericolosi. In tutto gli sono stati decurtati 11 punti dalla patente.