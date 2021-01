Capodanno a Como, c'è chi ha festeggiato nelle strade

Le restrizioni che imponevano di festeggiare nelle proprie case l'arrivo del nuovo anno non hanno impedito a qualcuno di riversarsi nelle strade e di far esplodere qualche fuoco d'artificio. Per la gioia dei più piccoli qualcuno ha deciso di violare il coprifuoco per far brillare a mezzanotte i giochi pirotecnici. In centro Como (il video è stato girato in via Bonanomi) e in altre zone della città, sia in periferia che in provincia, c'è chi ha scelto di festeggiare alla vecchia maniera, secondo la vecchia normalità.

Nella foto di Luca Ponzini i fuochi d'artificio sparati a Cavallasca.