La raccolta del vetro all'alba: l'assordante rumore che sveglia i residenti del centro storico

Nessun dorma. In centro storico a Como il quieto riposo può davvero essere un'utopia. Sopratutto nei giorni, anzi, nelle mattine di raccolta del vetro. Due gli aspetti che i residenti lamentano frquentemente. Il primo è l'orario della rumorosissima raccolta del vetro. Gli operatori di Aprica (l'azienda incaricata della raccolta e smaltimento rifiuti per conto del Comune di Como) svuotano i bidoni pieni di bottiglie nel loro camion. La cascata di vetro fa un rumore impressionante raggiungendo decibel che - nei limiti o meno di legge - fanno balzare il cuore in gola a chi sta dormendo e lo fanno svegliare di soprassalto. Generalmente questo avviene all'alba, anche poco dopo le ore 5. Il secondo aspetto lamentato dai residenti è il rumore, le accelerate e le brusche frenate dei mezzi della raccolta differenziata.

Il video che pubblichiamo è un piccolissimo esempio di quanto sopra descritto. A inviarlo alla redazione di QuiComo è un residente della zona compresa tra via Porta e via Bellini. "Sarebbe il caso - suggerisce il lettore - di ripensare gli orari della raccolta per evitare simili disagi a quell'ora del mattino. Chiediamo che venga posticipata almeno la raccolta del vetro".