Balli proibiti a Villa Olmo: il parco si trasforma in una palestra di Zumba

Un folto gruppo di "ballerini" si è dato appuntamento nella mattinata di domenica 5 maggio a Villa Olmo. La video-segnalazione di un lettore di QuiComo mostra quella che sembra essere una mega lezione di ballo, forse di Zumba. Un evento organizzato nel parco, sul retro della settecentesca villa, senza alcuna autorizzazione, almeno da quanto si è appreso dal Comune. Per questo motivo l'assessore ai Parchi e giardini, Chiara Bodero Maccabeo, ha richiesto un intervento per riportare l'ordine e il decoro sull'area di Villa Olmo: "È’ stato eseguito un intervento dell’associazione nazionale Carabinieri per assicurare il rispetto dei regolamenti applicabili".

